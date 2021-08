Mineva deset let od smrti nekdanjega premierja, ministra in predsednika NSi Andreja Bajuka

Ljubljana, 16. avgusta - Danes mineva deset let, odkar je v 68. letu starosti umrl ustanovitelj in prvi predsednik NSi, nekdanji predsednik vlade in finančni minister Andrej Bajuk. Vodstvo NSi se mu je danes poklonilo tudi s položitvijo venca na njegov grob. Predsednik NSi Matej Tonin pa je ob tem spomnil na Bajukovo predanosti stranki in domovini.