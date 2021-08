Poročilo opozarja na neugodno smer prostorskega razvoja

Ljubljana, 16. avgusta - Cilji in usmeritve strategije prostorskega razvoja Slovenije se ne udejanjajo v želeni meri. Razvojne razlike med regijami se niso bistveno zmanjšale, krepita se predvsem vloga in položaj Ljubljane in ljubljanske urbane regije, iz številnih regionalnih središč pa se prebivalci odseljujejo, ugotavlja poročilo o prostorskem razvoju Slovenije 2021.