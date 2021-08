Dubaj, 16. avgusta - Vstopnice za svetovno razstavo Expo 2020, ki jo bo med 1. oktobrom in 10. aprilom 2022 gostil Dubaj, so že v prodaji. Obiskovalcem so na voljo dnevne in večdnevne vstopnice, pa tudi sezonske, ki bodo obiskovalcem omogočale neomejen dostop vseh šest mesecev.