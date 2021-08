LUD Literatura z novim natečajem za izvirni slovenski roman

Ljubljana, 16. avgusta - Pri LUD Literaturi so prvič razpisali natečaj za roman, s katerim želijo privabiti več romanopiscev v zbirko Prišleki, ki si je v 20 letih izhajanja utrdila ime prepoznavne literarne zbirke. Svoj roman lahko avtorji pošljejo do vključno srede, 15. septembra, so sporočili iz LUD Literature.