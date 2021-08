Del opozicije od Janše zahteva odgovore glede poteka šolskega leta

Ljubljana, 16. avgusta - Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, na katerem od premierja Janeza Janše pričakujejo odgovore, kako bo v luči novega koronavirusa in ukrepov potekalo novo šolsko leto. Ministrici za izobraževanje Simoni Kustec očitajo nesposobnost in od Janše pričakujejo, da jo odstavi s funkcije.