Na srednjih šolah so se začeli dopolnilni in popravni izpiti

Ljubljana, 16. avgusta - V skladu s šolskim koledarjem se je danes na 144 srednjih šolah v državi začel jesenski rok dopolnilnih in popravnih izpitov. Ti trajajo tri dni, po oceni predsednice Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Fani Al-Mansour pa jih opravlja od 25 do 30 odstotkov dijakov.