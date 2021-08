Boni tudi kot testni kamen pregovorne privrženosti knjigam

piše Alenka Vesenjak

Ljubljana, 22. avgusta - Boni21 ponujajo tudi priložnost porabe za kulturne dobrine, med drugim za knjige, ki naj bi jim bili Slovenci pregovorno zelo privrženi, saj da smo "narod knjige". STA je preverila, kako so z njihovo porabo zadovoljni v knjigarnah, kaj menijo pri založbah in kdo so kupci.