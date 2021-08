Ljubljana, 16. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometer in pol dolg zastoj. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu.

Štiri kilometre dolg zastoj je na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji ter na gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in Jesenicami, proti Ljubljani. Občasno predor zaradi varnosti zapirajo proti Sloveniji.

En kilometer in pol dolg zastoj je na štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Dramlje, pred delovno zaporo, proti Mariboru ter proti Ljubljani en kilometer.

Zastoji so tudi na gorenjski in zahodni ljubljanski obvoznici od Podutika proti Kozarjam ter na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Kozarjam. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Kosezam. Zastoj se nadaljuje na primorsko avtocesto do Vrhnike proti Kopru.

Prav tako so zastoji na cestah Ljubljana-Vrhnika, Lesce-Bled ter na cestah proti mejnim prehodom Dragonja, Starod in Jelšane.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred izvozom na počivališče Lom proti Kopru. Nastal je štiri kilometre dolg zastoj.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba uro in pol, na mejnih prehodih Dragonja in Starod med eno in dve uri ter na mejnem prehodu Jelšane do eno uro.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Dragonja je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba od ene do dve uri, na mejnih prehodih Jelšane in Metlika do ene ure in na mejnem prehodu Starod približno pol ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje je pri vstopu dve uri dolga čakalna doba tudi za tovorna vozila.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Popolne zapore so na izvozu in uvozu priključka Obrežje ter počivališču Obrežje proti Ljubljani in uvozu Brežice ter počivališču Čatež proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

