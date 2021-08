O situaciji v Afganistanu v torek tudi zunanji ministri EU

Ljubljana, 16. avgusta - O položaju v Afganistanu, kjer so talibani z bliskovito ofenzivo v nekaj dneh prevzeli oblast, bodo predvidoma v torek razpravljali zunanji ministri članic EU, so danes za STA povedali na zunanjem ministrstvu. Že danes popoldne se bo na to temo preko videokonference sestal politično-varnostni odbor EU.