Latvijci v času epidemije koncerte selijo na vodna prizorišča

Riga, 17. avgusta - Latvijci se za poletno koncertno dogajanje zaradi potreb medsebojne fizične razdalje selijo na vodna prizorišča. Tako lahko tudi necepljeni na kajakih, čolničih in motornih jahtah uživajo v glasbi. Konec minulega tedna je bilo na jezeru Juglas blizu Rige na stotine ladjic, na katerih so Latvijci prisluhnili rock, folk in heavy metal glasbi.