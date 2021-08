Na brniškem letališču junija občutno več potnikov

Ljubljana, 16. avgusta - Z brniškega letališča je junija odpotovalo ali na to letališče pripotovalo skoraj 27.800 potnikov, kar je 456,1 odstotka več kot v enakem lanskem mesecu, ko je bil letališki potniški promet omejen zaradi epidemije. Junija so več potnikov prepeljali tudi avtobusi in vlaki. Padlo pa je število prvič registriranih osebnih avtomobilov.