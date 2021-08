Basist Simon Gallup zapustil The Cure

London, 17. avgusta - Dolgoletni basist skupine The Cure Simon Gallup je s težkim srcem naznanil, da ni več član legendarne angleške skupine, glasbenim kolegom pa je ob tem zaželel vso srečo. Na vprašanje oboževalca, ali se je za to odločil iz zdravstvenih razlogov, pa je odgovoril: "Ok sem...le izdaj sem se naveličal," je povzel glasbeni portal Rolling Stone.