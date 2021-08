Ljubljana Festival ta teden v znamenju muzikala Chicago

Ljubljana, 16. avgusta - V sklopu 69. Ljubljana Festivala bo od danes do 20. avgusta na Kongresnem trgu vsak dan ob 20.30 na programu eden najuspešnejših broadwayskih muzikalov, Chicago. Režiser in koreograf produkcije, ki je nastala posebej za Ljubljana Festival, je Mykal Rand, večkratni gost Ljubljana Festivala. Uprizoritev je opisal kot izjemno barvito in impresivno.