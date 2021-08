Evropske borze v nov teden s padci

London/Frankfurt/Pariz, 16. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Po poročanju tujih agencij so vlagatelje v slabo voljo spravili najnovejši gospodarski podatki s Kitajske, ki kažejo, da sta se prodaja na drobno in industrijska proizvodnja julija znižali. Skrbi jih tudi prevzem oblasti talibanov v Afganistanu, poročajo tuje agencije.