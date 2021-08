Berlin/Pariz, 16. avgusta - Evropske države skušajo iz Afganistana hitro evakuirati svoje državljane in tudi tiste Afganistance, ki so jim pomagali med njihovim delovanjem v tej državi. Nemčija je danes v Kabul poslala novo letalo, podobno tudi Francija, Velika Britanija pa upa, da bo lahko na dan evakuirala od 1200 do 1500 ljudi.