Tudi Slovenija podpisala mednarodni poziv talibanom za varen odhod iz Afganistana vseh, ki to želijo

Ljubljana/Bruselj, 16. avgusta - Skupina 70 držav je pozvala talibane, ki so v nedeljo prevzeli oblast v Afganistanu, naj omogočijo varen odhod vsem tujim državljanom in Afganistancem, ki želijo zapustiti državo. Izjavo, ki so jo objavili v uradu visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU, je podpisala tudi Slovenija.