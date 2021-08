Cene nafte navzdol

Singapur, 16. avgusta - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale še tretji zaporedni dan. Naftni trg bremeni širjenje nove različice koronavirusa delta in s tem povezani omejevalni ukrepi, ki jih v boju z virusom ponovno uveljavljajo države. Posebej pozorni so na razmere na Kitajskem, ki velja za eno največjih uvoznic črnega zlata.