Vreme: Danes večinoma sončno

Ljubljana, 16. avgusta - Danes bo večinoma sončno, pihal bo južni do jugozahodni veter. Proti večeru se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, v alpskih dolinah okoli 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.