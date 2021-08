Najprej okradla Šveda, nato grozila z nožem

Ljubljana, 16. avgusta - Dva moška sta v nedeljo v središču Ljubljane ogovorila švedskega državljana in mu pri tem izmaknila telefon in denarnico. Ko je oškodovanec krajo opazil in nanjo opozoril, sta se osumljenca odzvala z nasiljem, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti so osumljenca prijeli, privedli ju bodo k preiskovalnemu sodniku.