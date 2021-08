Odpuščanju v režiji Marije Zidar glavna nagrada festivala Dokufest

Prizren, 16. avgusta - Na 20. festivalu dokumentarnih in kratkih filmom Dokufest je nagrado za najboljši dokumentarni film prejel prvenec režiserke Marije Zidar z naslovom Odpuščanje. Festivalske nagrade so podelili v soboto, žirija pa je Odpuščanje označila za "zaokrožen, pametno narejen, prepričljiv in zanimiv film", so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).