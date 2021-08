Posledice nedeljskega neurja odstranjevalo 54 gasilskih enot

Brežice/Krško/Apače/Pesnica/Murska Sobota, 16. avgusta - Za odpravljanje posledic nedeljskega neurja, ki je bilo po podatkih uprave za zaščito in reševanje najhuje na območjih občin Šentilj, Sveta Ana, Pesnica, Apače, Grad, Kuzma, Murska Sobota, Rogašovci, Majšperk, Brežice in Krško, je bilo aktiviranih 52 prostovoljnih in dve poklicni gasilski enoti ter ostale pristojne službe.