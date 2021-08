Talibani po zavzetju predsedniške palače v Kabulu v izjavi medijem razglasili zmago

Kabul, 15. avgusta - Talibani so po zavzetju afganistanske prestolnice Kabul in tudi predsedniške palače v novinarski konferenci, ki jo je med drugim prenašala televizija Al Jazeera, razglasili zmago. Pri predaji predsedniške palače so bili prisotni tudi trije predstavniki afganistanske vlade, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.