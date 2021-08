Tudi preostali slovenski gasilci so se vrnili iz Severne Makedonije

Ljubljana, 15. avgusta - Iz intervencije v Severni Makedoniji, kjer je lokalnim oblastem pomagala pri gašenju požarov, se je vrnila tudi druga ekipa slovenskih gasilcev, so na družbenem omrežju Facebook zapisali pri Upravi za zaščito in reševanje. Kot so še dodali, so se vsi vrnili zdravi, intervencija pa je s tem končana.