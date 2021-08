Camila Giorgi presenetljiva zmagovalka Montreala

Montreal, 15. avgusta - Italijanka Camila Giorgi je presenetljiva zmagovalka teniškega turnirja WTA v Montrealu z nagradnim skladom 1,835 milijona dolarjev (1,56 milijona evrov). V finalu je po dveh nizih ter uri in 42 minutah igre s 6:3 in 7:5 premagala Čehinjo Karolino Pliškovo in tako prišla do uspeha kariere.