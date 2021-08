Finance o vsebini programa strank levega političnega pola (16. 8.)

Ljubljana, 15. avgusta - Jurij Šimac v komentarju Samo, da ni Janša. Je to vse, kar zmorejo Šarec & Co.? piše o tem, da se pri nas že začenja predvolilna kampanja. Tako je tudi letos iz levega političnega pola priromalo pismo oz. poziv preostalim strankam k oblikovanju koalicije po načelu "samo, da ni Janša". Avtor meni, da je to za reševanje problemov bistveno premalo.