Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Na primorski avtocesti je gost promet z občasnimi zastoji na posameznih odsekih. Potovalni čas se posledično podaljša za približno 10-15 min. Zastoj dolg tri kilometre je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro je priporočen izvoz Jesenice vzhod/Lipce. Prav tako je zastoj na cesti pred predorom Ljubelj proti Avstriji ter na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Dramlje in Celje/vzhod, le-ta je dolg tri kilometre.

Čakalna doba za osebna vozila pri vstopu v državo na mejnem prehodu Gruškovje je več kot dve uri, na Obrežju eno do dve uri, pri Dragonji eno uro in pol, v Jelšanah do eno uro in na mejnem prehodu Dobovec do pol ure. Pri izstopu iz države osebna vozila čakajo na mejnem prehodu Gruškovje do eno uro, na Dragonji pa do pol ure. Vozniki avtobusov čakajo pri vstopu v državo na mejnem prehodu Obrežje do dve uri, na Gruškovju pa do štiri ure.

Danes do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Na nekaterih primorskih cestah pa do 22. ure.

Do ponedeljka do 5. ure bo zaprt priključek Industrijska cona Moste zaradi asfaltiranja na Letališki cesti.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si