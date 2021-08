Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. in 15. 8.)

Ljubljana, 15. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o naraščanju okužb s koronavirusom, nezadovoljstvu zdravstvenih oblasti s precepljenostjo, zaostrovanju omejitvenih ukrepov in mobilnih cepilnih enotah pred cerkvami na praznik Marijinega vnebovzetja. Poročale so tudi o sobotnem uspehu kolesarja Primoža Rogliča in lepotah slovenskih podzemnih jam.