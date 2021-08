Tesen sprint Philipsenu, Roglič obdržal vodstvo

Valladolid, 15. avgusta - Belgijski kolesar Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) je zmagovalec druge etape dirke po Španiji od Caleruege do Burgosa (166,7 km). V ciljnem sprintu je bil hitrejši od Nizozemca Fabia Jakobsena in Avstralca Michaela Matthewsa. Skupno vodstvo je obdržal slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je dobil sobotni uvodni kronometer v Burgosu.