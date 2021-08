Ljubljana, 15. avgusta - Nogometaši Klime Tratnjek iz Beltincev ter Fužinarja Vzajemci so v zadnjih dveh tekmah 3. kroga 2. SNL prišli do prvih zmag v novi sezoni. Beltinčani so bili v Velenju boljši do Rudarja z 2:1, Fužinar pa je doma z enakim rezultatom ugnal Ilirijo 1911.