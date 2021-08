Španija zabeležila nov temperaturni rekord

Madrid, 15. avgusta - Temperature v Španiji so se zaradi vročinskega vala v Sredozemlju povzpele nad 47 stopinj Celzija, kar je nov rekord v državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V občini Montoro v Andaluziji na jugu Španije so v soboto po podatkih vremenske službe Aemet ob 17.10 izmerili nov temperaturni rekord, in sicer 47,2 stopinje Celzija.