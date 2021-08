Slovenske košarkarice so se uvrstile na svetovno prvenstvo do 17 let

Ljubljana, 15. avgusta - Slovenska ženska reprezentanca do 16 let je z zmago 67:47 nad Poljsko zaključila Fiba mladinsko evropsko prvenstvo, ki je v obliki tekmovanja challenger potekalo v portugalskem Matosinhosu. Dekleta so v konkurenci Rusije, Češke, Poljske, Belgije in Portugalske osvojile prvenstvo ter se uvrstile na svetovno prvenstvo do 17 let naslednje leto.