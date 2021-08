Cerknica, 15. avgusta - Policisti so v soboto zvečer v Bločicah blizu Cerknice zaustavili vozilo avstrijskih registrskih oznak. V postopku so ugotovili, da sta voznik iz Severne Makedonije in sopotnik iz Bosne in Hercegovine v vozilu prevažala sedem državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.