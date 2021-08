Diego Costa Atletico zamenjal za Atletico

Sao Paulo, 15. avgusta - Nekdanji napadalec madridskega Atletica in londonskega Chelseaja Diego Costa je po sedmih mesecih brez pogodbe vendarle našel novega delodajalca. Nekdanji soigralec Jana Oblaka bo kariero pri 32-letih starosti nadaljeval v Braziliji. Do konca decembra 2022 je podpisal pogodbo z Atleticom Mineirom, so sporočili iz kluba iz Belo Horizonteja.