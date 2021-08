Razmere na slovenskih cestah ob 8.10

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji en kilometer dolg zastoj, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški pa je dolg dva kilometra. Zastoji so tudi na cestah pred mejnim prehodom Sečovlje, Dragonja, Starod in Jelšane proti Hrvaški.

Vozniki osebnih vozil čakajo za vstop v državo na mejnem prehodu Obrežje do tri ure, na Metliki in Gruškovju do uro in pol ter na Dragonji in Jelšanah do pol ure. Za izstop pa na Metliki, Dragonji in Jelšanah do eno uro, na Gruškovju do pol ure. Vozniki avtobusov čakajo za vstop v državo na Obrežju do tri ure, na Gruškovju pa do štiri ure.

Prireditve in popolne zapore so na cestah Grad-Kuzma, pri Gradu do 16. ure, na cesti Ilirska Bistrica-Sviščaki do 15. ure, Šentjernej-Kostanjevica na Krki, pri Šentjerneju od 9.30 do 10.30, Renkovci-Črenšovci, v Turnišču do 16. ure ter na regionalni cesti Čepovan-Most na Soči od 9.40 do 10.40.

V Ljubljani zaprta Štajerska cesta med krožiščem Tomačevo in Kranjčevo ulico do 15. ure.

Do ponedeljka do 5. ure bo zaprt priključek Industrijska cona Moste zaradi asfaltiranja na Letališki cesti.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si