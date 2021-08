Ancelotti sezono na čelu Real Madrida začel z zmago

Madrid, 15. avgusta - Italijanski trener Carlo Ancelotti je vrnitev k španskemu podprvaku Realu Madridu začel z zmago. Beli so na prvi tekmi nove sezone la lige v gosteh pri Alavesu zmagali s 4:1. Zadetke za Real so dosegli Karim Benzema (48., 62. minuta), Nacho (56.) in Vinicius Junior v sodnikovem dodatku. Edini gol za gostitelje je dosegel Joselu z bele točke (65.).