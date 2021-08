Kajakaši ekipni evropski prvaki, Anže Urankar na EP do brona

Leon, 14. avgusta - V španskem Saberu se je s sprintom končalo evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah. Dopoldne je Anže Urankar med kajakaši priveslal do brona, za las pa sta pod zmagovalnimi stopničkami ostala Ana Šteblaj in Nejc Žnidarčič, ki sta bila četrta. Popoldne pa je ekipa kajakašev Urankar, Simon Oven in Žnidarčič osvojila zlato.