Francoski prvaki iz Lilla v škripcih

Lille, 14. avgusta - Nogometni strokovnjak Christophe Galtier je v minuli sezoni Lille popeljal do četrtega naslova francoskega prvaka, takoj po zmagoslavju pa po štirih letih zapustil severno Francijo in se preselil na Azurno obalo. Njegovi novi varovanci iz Nice so Lillu primazali pravo zaušnico in zanesljivo zmagali s 4:0.