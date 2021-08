Zlati leopard letos indonezijskemu filmu režiserja Edwina

Locarno, 14. avgusta - Na 74. mednarodnem filmskem festivalu v Locarnu je glavno nagrado, zlatega leoparda, prejel film indonezijskega režiserja Edwina z angleškim naslovom Vengeance is Mine, All Others Pay Cash, ki je nastal v koprodukciji. Slovenski kratki animirani film Steakhouse v režiji Špele Čadež je prejel posebno omembo mladinske žirije.