Nizozemska odpira univerze, nočni klubi ostajajo zaprti

Amsterdam, 14. avgusta - Na Nizozemskem bodo po letu in pol izobraževanja na daljavo zopet odprli univerze in fakultete, medtem ko klubi, bari in diskoteke v državi ostajajo zaprti, je v petek sporočil nizozemski premier Mark Rutte. Poudaril je, da vlada ne želi tvegati novega vala okužb covida-19, poroča nemška tiskovna agencija dpa.