Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 14. avgusta - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer bodo na severu in severovzhodu krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do okoli 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do vključno ponedeljka bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Obeti: V ponedeljek bo še pretežno jasno in vroče, pihal bo južni do jugozahodni veter. Proti večeru se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči širile proti jugu. Do torka zjutraj bodo padavine prehodno zajele večji del države in v torek čez dan od severa ponehale. Osvežilo se bo, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa je ciklonsko območje s šibko vremensko fronto, ki sega do severnih Alp. V višinah priteka nad naše kraje topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v vseh sosednjih pokrajinah pretežno jasno. Jutri bo sončno, popoldne in zvečer se bodo v krajih severno in vzhodno od nas pojavljale krajevne nevihte.