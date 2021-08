Putin zaskrbljen nad obsegom naravnih katastrof v državi

Moskva, 14. avgusta - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obseg naravnih katastrof, ki so letos prizadele Rusijo, opisal kot "neprimerljiv". Lokalne oblasti je pozval, naj bodo pripravljene iz območij, ki so jih prizadeli gozdni požari, evakuirati še več ljudi in jim zagotoviti finančno podporo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.