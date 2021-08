Depay, Garcia in Manaj registrirani za špansko ligo, Pique pristal na znižanje plače

Barcelona, 14. avgusta - Nizozemski nogometni reprezentant Memphis Depay, Španec Eric Garcia in albanski reprezentant Rey Manaj so registrirani za igranje v španski nogometni ligi, je na svoji spletni strani objavila Barcelona. Katalonski klub je dodal, da je bilo to mogoče le, ker je Gerard Pique, pomočnik kapetana, pristal "na občutno znižanje plače".