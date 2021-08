V zasebnem dializnem centru v Kobaridu v zadnjih desetih letih s približno 14 dializami na dan

Kobarid, 14. avgusta - V Kobaridu so danes obeležili 10. obletnico dializnega centra, ki so ga kot neprofitni zasebni zavod ustanovili bolniki sami. V tem času so vsak dan v povprečju opravili 14 dializ, državi pa samo s kilometrino do šempetrske bolnišnice privarčevali preko 750.000 evrov.