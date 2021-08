Slovenija z oglasi na Eurosportu junija in julija dosegla 16,5 milijona gledalcev

Ljubljana, 14. avgusta - Slovenska turistična organizacija (STO) je junija in julija, v času kolesarskih dirk po Sloveniji in po Franciji, lepote Slovenije oglaševala na televizijskih in spletnih kanalih športnega programa Eurosport. Prek televizijskih ekranov je dosegla 16,5 milijona gledalcev, so iz STO sporočili ta teden.