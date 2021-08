V Črni danes maraton kralja Matjaža

Črna na Koroškem, 14. avgusta - Tekači se bodo danes v Črni na Koroškem pomerili v 39. Maratonu kralja Matjaža. Tekli bodo lahko na 21 ali na 10 kilometrov, mlajši na tri kilometre in na 800 oz. 400 metrov, pripravljajo pa tudi tek družin na 1,2 kilometra dolgi progi. Start in cilj vseh tekov bo na nogometnem stadionu v Črni na Koroškem, so pojasnili v tamkajšnji športni zvezi.