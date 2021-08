Ponekod na avtocestah in mejnih prehodih gneča

Ljubljana, 14. avgusta - Ponekod se na avtocestah in pred mejnimi prehodi vijejo kolone vozil. Gneča je na ljubljanski zahodni obvoznici in primorski avtocesti med razcepom Koseze in Vrhniko proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je kolona vozil dolga 10 kilometrov. Vozniki čakajo tudi na številnih mejnih prehodih s Hrvaško.