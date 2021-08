Vse več žrtev poplav na severu Turčije

Ankara, 14. avgusta - Število smrtnih žrtev po hudourniških poplavah in zemeljskih plazovih, ki so prizadeli črnomorsko obalo Turčije, je naraslo na 38, je v petek sporočila turška agencija za krizno upravljanje AFAD. Še posebej prizadeti so kraji Bartin, Kastamonu in Sinop. S poplavami se spopadajo tudi na severnem delu črnomorske obale v Rusiji.