V skupnosti socialnih zavodov proti obremenjevanju domov za starejše s stroški hitrih testov

Ljubljana, 14. avgusta - V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije upajo, da bodo zaposleni v domovih za starejše dodani med izjeme, pri katerih država krije stroške hitrih testov. Nasprotujejo temu, da se s temi stroški "dodatno obremenjuje domove, kajti posledično se to prevali na oskrbnine, ki pa jih plačujejo stanovalci in njihovi svojci". To pa za njih ni sprejemljivo.