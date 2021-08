Na newyorških borzah teden rekordov

New York, 14. avgusta - Minuli teden je na newyorških borzah zaznamovala zlasti rast indeksov Dow Jones in S&P 500, ki sta s štirimi zaporednimi dnevi rekordov tudi petkovo trgovanje končala na rekordnih ravneh. Indeks Nasdaq se je medtem v tednu dni nekoliko znižal. V ospredju pozornosti so bili zlasti v sredo objavljeni najnovejši podatki o inflaciji.