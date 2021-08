Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Zastoj dolg sedem kilometrov je nastal na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi zastoja je uvoz Jesenice vzhod, Lipce proti Avstriji zaprt. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočamo izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Šest kilometrski zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zastoj dolg štiri kilometre. Zastoj je še na cesti pred mejnim prehodom Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Metlika proti Hrvaški.

Vozniki osebni vozil pri vstopu v državo na mejnem prehodu Jelšane čakajo do ene ure, na mejnih prehodih Starod in Metlika pa 30 minut. Osebna vozila za izstop iz države na mejnih prehodih Jelšane, Starod in Vinica čakajo več kot dve uri, na Metliki približno dve uri, na Petišovcih pa uro in 45 minut.

Prireditve danes potekajo na relaciji Horjul-Gorenja vas, na odseku Lučine-Todraž od 9:45 do 10:30 ure, na relaciji Poljana-Šentvid, v Črni na Koroškem od 17. do 19. ure in na Most na Soči-Kozarišče od 17. do 21. ure.

Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8. in 13. uro ter na nekaterih primorskih cestah med 6. in 16. uro.

Danes od 16. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaprt priključek Industrijska cona Moste zaradi asfaltiranja na Letališki cesti.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si